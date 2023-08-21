Блюдо из кабачков, которое я готовила всё лето. Такая вкуснятина: котлеты со сметанным соусом

Одним из самых популярных родственников тыквы является кабачок. Он более актуальный для нашей страны, нежели более крупный оранжевый собрат. Из кабачка можно приготовить много интересных блюд.

Рекомендуется создавать кулинарные шедевры из молодых кабачков, так как ни в большей мере сохраняют вкус овоща.

Однако, если кабачок побитый, то использовать его в готовке не стоит. Скорее всего, он быстро испортится и блюдо получится невкусным.

Если у вас есть молодой или зрелый кабачок дома, приготовим овощные котлеты.

Ингредиенты для овощных котлет:

Кабачки — 2 шт.;

Соль — 1,5 ч.л.;

Морковь — шт.;

Картофель — 2 шт.;

Чёрный перец — ½ ч.л.;

Яйца — 3 шт.;

Манная крупа — 4 ст.л.;

Зелёный лук — пучок;

Сыр — 100 г;

Растительное масло — 30 мл;

Сметана — 100 г;

Чеснок — 2 зубчика.

Приготовление овощных котлет:

Натираем на крупной терке кабачки, добавляем половину чайной ложки соли, оставляем на 10 минут. Натираем на мелкой терке морковь, отжимаем кабачки от лишней жидкости.

Очищенный картофель тоже натираем на крупной терке и избавляем от воды. Смешиваем овощные массы в одной таре, посыпаем черным перцем. Разбиваем в овощную массу яйца, тщательно перемешиваем компоненты.

Высыпаем в смесь манную крупу, снова смешиваем, оставляем под целлофаном массу на 15-20 минут. В это время шинкуем мелко зеленый лук, натираем сыр, добавляем к овощной смеси, перемешиваем.

Формируем из массы котлеты, разогреваем в сковороде растительное масло. Под крышкой на среднем огне обжариваем котлеты до золотистого цвета с обеих сторон.

Для приготовления соуса сметану соединяем с пропущенным через пресс чесноком.

В итоге получаются вкусные овощные котлеты со сметанным соусом. В соус также можно добавить нашинкованную зелень.