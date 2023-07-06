Бочковые огурцы на зиму. Простой рецепт: без стерилизации и сахара

В нашей стране огурцы появились в XVI веке. Этот овощ был привезен из Европы и вскоре стал популярен. Долгое время у людей стояла задача сохранить овощи, в том числе огурцы, до зимнего периода. Для этих целей огурцы стали засаливать и мариновать.
В городе Нежин имеется памятник огурцу, как одному из значимых овощей в культуре страны.
В огурцах содержится много воды и клетчатки. Этот овощ безвреден для организма. Его часто применяют в программах похудения и диетах.
Мы расскажем о том, как без труда засолить огурцы, не используя лишних компонентов.
Ингредиенты для засолки огурцов:
- Огурцы — 2,5 кг;
- Вода — 2 литра;
- Соль — 200 г;
- Сухой укроп — 2 веточки;
- Хрен — 5 г;
- Листья вишни;
- Листья дуба;
- Чеснок — 5 зубчиков на банку.
Приготовление засолки огурцов:
Промываем огурцы в воде, оставляем их на пару часов в холодной воде. Убираем у огурцов кончики.
Выкладываем в банку для дальнейшей засолки огурцов сухой укроп, листья вишни и дуба. Нарезаем в банку и укладываем на дно зубчики чеснока.
Заполняем банку огурцами до горлышка. Высыпаем в отдельную миску соль, заливаем холодной водой и тщательно перемешиваем.
Выливаем соленую воду в банки с огурцами, закрываем крышкой. Оставляем огурцы солиться на 6 дней, а затем сливаем рассол.
Тщательно промываем содержимое банки проточной водой. Наливаем в банку с огурцами чистую холодную воду, закрываем и оставляем до зимы.
Получаются соленые огурцы без варки маринада, добавления уксуса и сахара. При этом огурцы получаются с насыщенным вкусом, хрустящие.