Бочковые огурцы на зиму. Простой рецепт: без стерилизации и сахара

В нашей стране огурцы появились в XVI веке. Этот овощ был привезен из Европы и вскоре стал популярен. Долгое время у людей стояла задача сохранить овощи, в том числе огурцы, до зимнего периода. Для этих целей огурцы стали засаливать и мариновать.

В городе Нежин имеется памятник огурцу, как одному из значимых овощей в культуре страны.

В огурцах содержится много воды и клетчатки. Этот овощ безвреден для организма. Его часто применяют в программах похудения и диетах.

Мы расскажем о том, как без труда засолить огурцы, не используя лишних компонентов.

Ингредиенты для засолки огурцов:

Огурцы — 2,5 кг;

Вода — 2 литра;

Соль — 200 г;

Сухой укроп — 2 веточки;

Хрен — 5 г;

Листья вишни;

Листья дуба;

Чеснок — 5 зубчиков на банку.

Приготовление засолки огурцов:

Промываем огурцы в воде, оставляем их на пару часов в холодной воде. Убираем у огурцов кончики.

Выкладываем в банку для дальнейшей засолки огурцов сухой укроп, листья вишни и дуба. Нарезаем в банку и укладываем на дно зубчики чеснока.

Заполняем банку огурцами до горлышка. Высыпаем в отдельную миску соль, заливаем холодной водой и тщательно перемешиваем.

Выливаем соленую воду в банки с огурцами, закрываем крышкой. Оставляем огурцы солиться на 6 дней, а затем сливаем рассол.

Тщательно промываем содержимое банки проточной водой. Наливаем в банку с огурцами чистую холодную воду, закрываем и оставляем до зимы.

Получаются соленые огурцы без варки маринада, добавления уксуса и сахара. При этом огурцы получаются с насыщенным вкусом, хрустящие.