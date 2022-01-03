Богатое наследие городов Италии

Флоренция

Флоренция сегодня является не очень большим городом, население которого составляет около 350 тысяч человек. Однако она была родиной Ренессанса, который внес большой вклад в сокровищницу мировой культуры. Город знаменит множеством архитектурных и культурных шедевров, среди которых множество соборов и дворцов. Как и в большинстве итальянских городов, современное строительство во Флоренции ведется за рамками исторического центра.

Венеция

Расположенная в северной Италии Венеция является своеобразным мостом между Востоком и Западом. Это уникальный город даже для богатой достопримечательностями Италии. Ее возвели на архипелаге островов и соединили отдельные части каналами. Город славится многочисленными площадями, каналами, дворцами и мостами. Апартаменты в Венеции могут стоить до 20 000 000 евро. Соперничать с Венецией может только один итальянский город — и это столица Италии Рим.

Рим

Рим является мостом между эпохами и культурами, который и сегодня несет на себе отпечаток Времени. Богатство архитектурных и исторических памятников Рима настолько велико, что трудно выделить среди них наиболее достойные. Здесь и памятники античных времен, включая Колизей, множество прекрасных дворцов, прекрасных площадей и фонтанов, а также музеев и просто старинных домов. Кажется, сама История смотрит на всех современных жителей через многочисленные архитектурные памятники Вечного города.