Боги войны: в Севастополе празднуют День ракетных войск и артиллерии

Боги войны. 19 ноября в России отмечают День ракетных войск и артиллерии. Праздник был учреждён в 1944 году – через два года после сражения, послужившего коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны – контрнаступления советской армии в Сталинградской битве. Береговые артиллеристы сыграли неоценимую роль в защите Главной базы Черноморского флота во время Второй героической обороны города-героя Севастополя. 19 ноября ветераны береговых войск встретились на 35-й береговой батарее.

Вторая героическая оборона города началась с выстрела артиллерийских орудий. Первый штурм немецких войск 30 октября 1941-го пришлось сдерживать батарейцам.

СЕРГЕЙ ВЕРШКОВ, командир 951 отдельного берегового ракетного полка: «30 октября 1941 года в 16 часов 35 минут открыла огонь по колонне вражеской бронетехники 54 артиллерийская батарея, которая была установлена в 40 километрах севернее Севастополя у деревни Николаевка. Даже время начала обороны Севастополя датируется стрельбой артиллерийской батареи – 54 батареи».

Искусством артиллерии советские войска овладели идеально. Береговые батареи Главной базы Черноморского флота, по сути, стали основой войск во время Второй героической обороны Севастополя. Наравне с зенитной и полевой артиллерией береговые укрепления сыграли огромную роль в защите белокаменного города. Многие историки воспринимают битву за Севастополь, в первую очередь, как битву артиллерии.

ЕЛЕНА ШИПИЦИНА, научный сотрудник музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Немцы сюда перевезли огромное количество особенно крупнокалиберной артиллерии. Наши отвечали огнём береговой артиллерии. И, конечно, роль батарей береговой обороны просто неоценима. То, что Севастополь восемь месяцев выдержал, это не только мужество и героизм бойцов на сухопутных рубежах, это ещё и мужество, и героизм наших артиллеристов береговой обороны».

СЕРГЕЙ ВЕРШКОВ, командир 951 отдельного берегового ракетного полка: «Именно береговая артиллерия, когда живой силы было мало, именно артиллерия спасла Севастополь. И в последующем всегда на передовой ждали именно огня артиллерийских батарей, в том числе и береговых батарей. Если давалась цель, то её поражали буквально с нескольких выстрелов. Настолько было высокое мастерство артиллеристов. Этому готовили в училищах, школах».

Курсанты военно-морского училища береговой обороны стали первыми защитниками Севастополя в 1941 году. Более тысячи юных военнослужащих на себе испытали огонь беспощадной войны.

ЮРИЙ ШИЛЮК, начальник береговых ракетно-артиллерийских войск Кольской флотилии Северного флота (1990 -1995 гг.): «Совершив пеший марш в район Бахчисарая, заняли там оборону. Окопавшись, они отразили первый штурм немцев. И только на третий день их оттуда перевели в район Мекензиевых гор, где они опять же заняли оборону. В дальнейшем их батальон расформировали и отправили на учёбу, а третий и четвёртый курсы, присвоив звания офицеров – младших лейтенантов и сержантов – отправили в войска».

Военнослужащие ракетно-артиллерийских войск 19 ноября отмечают профессиональный праздник с 1944 года. Этот памятный день установили в честь наступления советской армии в Сталинградской битве в 1942-м, переломившей ход Великой Отечественной войны. Ветераны-артиллеристы собрались на территории мемориального комплекса «35 береговая батарея». Они вспоминают подвиги бойцов советских береговых батарей и размышляют о достижениях современных ракетно-артиллерийских войск.

ВИКТОР ЯРОШЕНКО, председатель организации ветеранов береговых войск ЧФ «Патриот» им. ген. П. А. Моргунова: «Организация занимается в основном воспитанием молодого поколения, оказанием помощи ветеранам, которые состоят в нашей организации. И различные другие мероприятия – посещение захоронений павших воинов, поддержание в порядке обелисков, памятников».

Береговым артиллеристам, участвующим во Второй героической обороне Севастополя, сотрудники мемориального комплекса «35 береговая батарея» посвятили выставку, которая откроется под конец ноября.

Маргарита Борисенко, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»