Бойцы «Беркута» обезвредили «бомбу» в день открытых дверей в Симферополе

В симферопольском спецподразделении ОМОН «Беркут» Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю состоялся день открытых дверей для детей и родственников военнослужащих в честь годовщины образования отряда. На базе подразделения прошла выставка автомобилей, вооружения и экипировки бойцов. Особый интерес у маленьких гостей вызвали радиоуправляемые комплексы по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Самой захватывающей частью стали показательные выступления бойцов отряда. Они продемонстрировали приёмы рукопашного боя и захват условных угонщиков автомобиля.

За несколько минут бойцы задержали злоумышленников и эвакуировали на бронетранспортёре своего условно раненного товарища.

Росгвардейцы ответили на вопросы гостей и рассказали о специфике работы. По словам, командира ОМОН «Беркут» Росгвардии Игоря Задорожного, такие дни отрытых дверей проводятся, чтобы члены семей бойцов с пониманием относились к службе своих родных. А для детей – это ещё и часть патриотического воспитания.