Более 100 авто не пустили в Севастополь блокпосты за второй день работы

Специалисты задержали на блокпостах на въезде в Севастополь более сотни автомобилей и два экскурсионных автобуса за второй день работы, передает пресс-служба города-героя.

«На блокпостах отмечают снижение транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. Водители и пассажиры осведомлены о введенных в городе ограничениях, а для поездок у них имеются веские основания», – уточнили в пресс-службе.

Также на ж/д вокзале без необходимых для въезда в Севастополь документов накануне оказалось четыре человека.