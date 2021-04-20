Более 100 доз антиковидной плазмы заготовил Севастопольский Центр крови

Севастопольский Центр крови заготовил более 100 доз антиковидной плазмы, часть которой уже получили пациенты с тяжёлой формой течения болезни. Об этом журналистам рассказал главный врач Центра Иван Боечко. 20 апреля в медучреждении отметили Всероссийский день донора и поблагодарили тех, кто отдаёт свою кровь, чтобы помочь выздороветь другим.

Центр заготавливает кровь и её компоненты на благо севастопольцев с 60-х годов прошлого столетия. Однако XXI диктует свои условия, и в медучреждении стараются не отставать от современных нужд здравоохранения. Сегодня в Центре крови осуществляют программу заготовки антиковидной плазмы. Процесс это непростой: донор должен быть полностью здоров, и при этом у него должно быть высокое содержание антител к вирусу. Такая плазма используется по назначению врача для пациентов с тяжёлой формой течения коронавируса, но сперва она проходит специальную обработку.

ИВАН БОЕЧКО, главный врач Севастопольского Центра крови: «Это проходит процесс вирус инактивации, шоковой заморозки. В настоящий момент мы уже заготовили антиковидной плазмы больше 100 доз. Около 70 человек – это в основном 9-я городская больница и инфекционная городская больница – уже получили антиковидную плазму. Мы пока ещё не можем сказать о результате, но, по крайней мере, среди людей, которые её принимали, смертельных случаев не было обнаружено».

В настоящий момент Севастопольский Центр крови заготавливает больше 6 тонн донорской крови в год. Однако, отмечает глава медучреждения, население города постоянно растёт, а, значит, растёт и потребность.

ИВАН БОЕЧКО, главный врач Севастопольского Центра крови: «Я надеюсь, что в этом 2021 году мы заготовим ближе к 8 тоннам донорской крови. Соответственно, если будет ургентировать в полноценном режиме 9-я городская больница, если будет проводиться активно химиотерапия в нашем онкодиспансере, то, может быть, 8 тонн нашему городу может и не хватить. Это требует дополнительного финансирования, это требует резерва наших доноров».

В настоящий момент статус почётного донора в Севастополе имеют 1050 человек – это люди, сдавшие кровь более 40 раз. Ещё более 10 тысяч горожан не имеют почётного статуса, но жертвуют свою кровь и плазму постоянно. 20 апреля во Всероссийский день донора почётным и просто активным севастопольцам вручили от Центра благодарности и сладкие подарки. Поздравили и совсем молодых доноров. Например, студентка СевГУ Мария Герасимова сегодня сдала кровь во второй раз. У девушки четвёртая отрицательная группа, которая считается редкой, и она признаётся, что очень хотела помочь другим, а потому пришла во второй раз на сдачу без страха.

МАРИЯ ГЕРАСИМОВА, донор:

«– Какие ощущения были после первого раза?

– После первого раза? Наконец-то я помогла людям хоть как-то!

– А физические?

– Физически всё было хорошо, потому что хороший персонал и когда я только вышла, все стали спрашивать, всё ли нормально? Взяли за руку, водичку давали, но всё было хорошо».

В Центре крови заботятся о донорах, ведь они жертвуют на благо других самым дорогим. Как рассказал главврач Иван Боечко, сейчас в медучреждении ведут работу, чтобы на законодательном уровне дать почётным донорам право на бесплатный проезд, санаторно-курортное лечение и зубопротезирование. В самом Центре крови тоже далеко идущие планы: после постройки нового корпуса здесь намереваются заготавливать около 10 тонн крови в год, а также начать программу изучения клеток костного мозга, необходимых для лечения «тяжёлых» больных.

Екатерина Костенникова, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»