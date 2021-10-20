Более 100 экземпляров можжевельника уничтожены в районе села Родного

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Фото: Pixabay

Более 100 экземпляров можжевельника колючего и можжевельника высокого уничтожены неизвестными в районе села Родного. Данные предварительного осмотра сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Участок, на котором росли занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Севастополя деревья, предположительно имеет сельскохозяйственное назначения.

Севприроднадзор проводит административное расследование. Сотрудники МВД устанавливают, кто совершил данное правонарушение.

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