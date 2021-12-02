Более 100 млн рублей здравоохранение Севастополя получит из федерального бюджета. Проект постановления поддержали на заседании Правительства в четверг, 2 декабря. Директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов рассказал, что средства пойдут на закупку лекарств и приобретение нового оборудования.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «На лекарственное обеспечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях – 36,9 млн рублей, а также на приобретение двух кислородных концентраторов, с учётом стоимости доставки, пусконаладочных работ – 64,7 млн рублей».

В рамках перераспределения средств внутри Департамента Севздрав выделит 15 миллионов на льготное лекарственное обеспечение и другие цели.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «На погашение кредиторской задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства 7,9 миллионов рублей, на обязательное тестирование лиц, которые контактировали с больными ковид – на эти цели мы перераспределяем 14, 2 млн рублей. На погашение задолженности перед главными внештатными специалистами – 2,1 млн рублей».