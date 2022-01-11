Более 100 тысяч человек обслужил аэропорт Симферополь на праздниках

Международный аэропорт Симферополь в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года обслужил 103,5 тыс. человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток вырос на 10%, передает пресс-служба воздушной гавани.

Крым посетили около 265 тысяч туристов в новогодние праздники Пик пассажиропотока в этот новогодний период зафиксирован 8 января, когда услугами аэропорта воспользовались 12 870 человек. Самыми популярными направлениями полетов на праздники стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Сочи.

Всего в период новогодних праздников полеты в Крым выполняли 11 авиакомпаний по 17 направлениям. Дополнительные рейсы в Симферополь и обратно открывались из девяти городов.