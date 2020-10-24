Более 12 миллионов машин проехали по Крымскому мосту с мая 2018 года

Более 1,5 миллиона грузовиков проехало по Крымскому мосту. Цифры сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань».

В этом году грузовой трафик по путепроводу превысил аналогичный показатель 2019 года на 2% и составил более 740 тысяч автомобилей. Больше всего многотонников проехало по Крымскому мосту в августе – почти 70 тысяч автомобилей в месяц. Суточный рекорд пришёлся на 19 марта: 2 850 автомобилей за 24 часа.

В пресс-службе уточнили: чтобы защитить мост от перегруженных грузовиков, автомобильные подходы к нему оснащены автоматизированной системой весогабаритного контроля. Они предназначены для взвешивания и измерения габаритов машин. Система контролирует транспорт без его остановки или снижения скорости движения и проверяет наличие специального разрешения в федеральных и региональных базах данных без привлечения соответствующих служб.

В случае нарушения норм, уведомления автоматически направляются в центр фиксации административных правонарушений. Основная задача такого контроля – защита транспортного перехода от перегруженных фур, чтобы сохранить дорожное полотно.

В учреждении сообщили, что за три летних месяца по Крымскому мосту проехали почти два миллиона автомобилей, в том числе почти 200 тысяч грузовиков и 14 тысяч автобусов. Также стало известно общее количество машин, которые пересекли путепровод с начала работы автодорожной части моста – с 16 мая 2018 года. За два с половиной года в обе стороны проехали более 12 миллионов машин.