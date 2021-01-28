Более 129 млн рублей выделят на подсветку ж/д части Крымского моста

Федеральное предприятие «Крымская железная дорога» дополнит подсветку ж/д части Крымского моста цветами государственного флага РФ, передает Крыминформ.

По Крымскому мосту этой осенью проехало более 1,2 млн автомобилей «Будет создана статичная светоцветовая картина с использованием цветов государственного флага Российской Федерации в едином совместном ансамбле и стиле архитектурно-художественного освещения соответствующих элементов автомобильной части транспортного перехода через Керченский пролив», – уточнили в КЖД.

Госпредприятие ищет подрядчика, который выполнит эту работу. Цена контракта — 129,3 млн рублей. Работы подрядчику предстоит выполнить до конца апреля текущего года.