Более 150 авто застряли на плато Ай-Петри

За минувшие выходные на плато Ай-Петри застряли более 150 автомобилей, передает пресс-служба республиканского главка МЧС РФ по РК.

Снегопад, гололед и сильный ветер ожидаются в Крыму «В главное управление МЧС России по республике поступило сообщение, что на плато Ай-Петри образовался затор примерно из 150 автомобилей. Туда были немедленно отправлены поисково-спасательные подразделения из Бахчисарая и Симферополя», — сообщил начальник горной поисково-спасательной части специализированного отряда республиканского главка МЧС России Андрей Ватолин, чьи слова приводятся в сообщении.

Спасатели организовали спуск авто с плато в поселок Соколиное, а также вытащили из снежного плена около 25 машин.