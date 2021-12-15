Более 150 земельных участков в Ласпи и на ЮБК пытались «увести» у Севастополя

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Уголовное дело о хищении более 150 земельных участков, принадлежащих городу, направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Двух государственных регистраторов Севреестра и двух частных нотариусов обвиняют в совершении 11 преступлений.

«По версии следствия, в 2019 году два государственных регистратора по предварительному сговору с двумя частными нотариусами путем государственной регистрации права собственности, не имея на то законных оснований, передали в собственность местному жителю 51 земельный участок, принадлежащий городу, в районе бухты Ласпи», – указано в пресс-релизе ведомства.

Похищенные земли оценены в сумму более 100 млн рублей. Кроме того, фигуранты дела совершили покушение на незаконное обращение в пользу того же лица еще 100 земельных участков в Севастопольской зоне ЮБК – их стоимость была более 200 млн рублей.

Кроме того, одна из государственных регистраторов в 2019 году, не имея законных оснований для регистрации права собственности, внесла в Единый государственный реестр недвижимости записи заведомо недостоверные сведения о праве собственности на две квартиры в Севастополе, в связи с чем это жильё выбыло из собственности их владельцев.

Преступные действия пресекли в ходе операции сотрудников Управления ФСБ по Севастополю.

Уголовное дело направлено в Балаклавский районный суд. Уголовное дело в отношении гражданина, неправомерно получившего право собственности на земли города, выделено в отдельное производство.