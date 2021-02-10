Более 18,5 тысяч человек сделали прививку от коронавируса

В Крыму почти 18,5 тысяч человек сделали прививку от COVID-19, передает Крыминформ, ссылаясь на министра здравоохранения рК Александра Остапенко.

Аксенов: оставшиеся ограничения из-за ковида могут снять в Крыму к 1 марта «По состоянию на 9 февраля привито 18436 человек. Очередь на вакцинацию на сегодняшний день составляет около 15 тысяч человек. В арсенале имеется 20 тысяч доз вакцины», – уточнил Остапенко, добавив, что в ближайшее время будет расширяться география вакцинации.

В ближайшее время ожидается поставка еще 9800 доз вакцины.