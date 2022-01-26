Более 20 кораблей ЧФ вышли в море для участия в масштабных учениях

Более двадцати кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска для участия в масштабных учениях. Как отметили в отделе информационного обеспечения флота, корабельные группировки совершили переход в назначенные для тренировок районы акватории Чёрного моря.

Для выполнения поставленных задач были сформированы корабельные ударные группы и отряды десантных кораблей, в которые вошли фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные и малые противолодочные корабли, а также тральщики. В ходе учений экипажи отработают действия по организации связи, безопасному маневрированию, противовоздушной обороне в море.

Как отметили в военном ведомстве, тренировки в Чёрном море станут частью учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова, которые пройдут в январе-феврале нынешнего года во всех зонах ответственности флотов. Их цель – отработка действий совместно с Воздушно-космическими силами по защите российский государственных интересов в Мировом океане и противодействие внешним военным угрозам.

Учения пройдут в акваториях морей, прилегающих к российским территориям, а также в Средиземном, Северном, Охотском морях, а также в Атлантическом и Тихом океанах. Всего к участию в масштабных тренировках планируется привлечь 140 боевых кораблей и судов обеспечения, 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.