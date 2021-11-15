Более 20 тысяч тонн винограда собрали предприятия Севастополя

Более 20 тысяч тонн винограда собрали в этом году сельскохозяйственные предприятия Севастополя. Это на 23% больше, чем в прошлом году.

Сейчас лидирующие позиции по сбору винограда занимают крупные сельхозфирмы «Качинский +», «Артвин», «Золотая Балка», «СВЗ-Агро». Также за последние годы в отрасли появились малые и средние предприятия, крестьянские фермерские хозяйства, которые выращивают виноград для нужд авторского виноделия.

Площадь всех виноградников, которые приносят спелые гроздья, составляет 5 тысяч гектаров.

Напомним, в рамках госпрограммы сельхозпредприятиям компенсируют до 80% средств, которые направлены на закладку и уход за виноградниками и фруктовыми садами, установку шпалеры и раскорчевку старых многолетних насаждений. Также власти компенсируют до 50% расходов на приобретение сельхозтехники и навесного оборудования.