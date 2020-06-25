Более 200 гостиниц Крыма открыли бронь номеров

Крымчанам разрешено заселяться с 15 июня, гражданам из других регионов РФ – с 1 июля

Фото: mtur.rk.gov.ru В Крыму 208 объектов размещения предоставили обязательства по открытию и началу работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.

Для внесения гостиниц, отелей, пансионатов, домов отдыха в перечень действующих организаций – им нужно было направить обязательства о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что с 15 июня в Крыму отменена самоизоляция и обязательная обсервация для прибывших на полуостров из других субъектов Российской Федерации. Но обсервация сохраняется для граждан, въезжающих из-за рубежа, в том числе с территории Украины.

Для бронирования номеров уже доступны 208 объектов. Крымчанам разрешено заселяться с 15 июня, гражданам РФ из других регионов – с 1 июля.