Более 2,2 млрд рублей на развитие виноградарства получил Крым за семь лет

Крым за семь лет получил более 2,2 млрд рублей господдержки на развитие виноградарских предприятий, передает пресс-служба Минсельхоза РК со ссылкой на главу ведомства Андрея Рюмшина.

Аграрии Крыма уже собрали 36 тысяч тонн винограда «За семь лет виноградарские предприятия республики получили 2,256 млрд рублей господдержки, увеличив закладку молодых виноградников более, чем в три раза», – отметил он.

За названный срок в регионе заложено 3819 гектаров новых насаждений винограда, а до 2025 года планируется заложить еще 4000 гектаров виноградников.