Более 250 тысяч человек отдохнули в Ялте на майские праздники

Около 50% туристов, побывавших на майские праздники на полуострове, выбрали для отдыха Ялту. Об этом сообщила на своих страницах в соцсетях глава горадминистрации Янина Павленко.

Власти Ялты рассчитывают получать 60 млн рублей в год от работы парковок «С 29 апреля по 10 мая, по официальным данным, в Крыму отдохнули 520 тысяч человек, причем половина из них – более 250 тысяч – в нашем городе», – написала она.

Павленко также отметила, что сейчас средства размещения в Ялте заполнены почти на 80-85%.