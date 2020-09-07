Более 26 тысяч крымчан остались без электроснабжения из-за непогоды

Около 70 населенных пунктов Крыма остались без электроснабжения из-за сильных дождей и шквального ветра, передает Крыминформ, ссылаясь на пресс-службу ГУП РК «Крымэнерго».

На Крым обрушатся ливни и шквал в ближайшие дни «Неблагоприятные погодные условия спровоцировали повреждения линий электропередачи в 68 населенных пунктах полуострова. Неудобства ощутили более 26 тысяч потребителей», – уточнили в сообщении.

Ощутимее всего пострадали жители Ялты и Джанкоя. Также отсутствие электричества фиксировалось в домах у жителей Черноморского, Сакского, Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского, Красногвардейского и Кировского районов.