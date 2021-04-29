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Более 28 тысяч севастопольцев получат денежную помощь к 9 Мая. О категориях граждан и о том, в каком размере выплаты им положены, рассказала начальник отдела льгот и субсидий Департамента труда и социальной защиты населения Правительства города Галина Денкова. Денежную помощь в размере 50 тысяч рублей к Дню Победы получат инвалиды и непосредственные участники Великой Отечественной войны. По 15 тысяч рублей выплатят инвалидам войны, статус которых был установлен по законодательству, действовавшему до 21 февраля 2014 года.

ГАЛИНА ДЕНКОВА, начальник отдела льгот и субсидий Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя: «Также будет выплачено, утоняю, бывшим несовершеннолетним узникам, но только тем, кто признан инвалидом. Им выплачено 15 тысяч рублей. Бывшие несовершеннолетние узники, кто не имеет инвалидности, у них, как и у других категорий будет выплата только в размере 7 тысяч рублей».

Выплаты в размере 7 тысяч рублей также получат 13 основных категорий ветеранов, в том числе труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Размер выплат для граждан, относящихся к категории детей войны, останется неизменным – 1 тысяча рублей. Кроме того, в рамках соглашения с Правительством Москвы около 2,5 тысяч ветеранов, в том числе жители осаждённого Севастополя, получат дополнительную выплату в размере 6 тысяч рублей.

Подробнее о денежной помощи для севастопольцев к 9 мая, о том, куда придут положенные средства и о том, что делать, если на момент выплаты ветеран отсутствовал в городе Галина Денкова рассказала в новом выпуске программы «Актуальное интервью».