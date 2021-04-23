Более 3000 работников курортной сферы прошли вакцинацию в Крыму

В Крыму более трех тысяч работников отелей и санаториев Крыма из более чем 200 объектов размещения по всему Крыму прошли вакцинацию, инициированную министерством курортов и туризма РК, передает пресс-служба ведомства.

В ТЦ Симферополя откроются пункты вакцинации от COVID-19 «В ближайшее время получат вакцину еще не менее 4,5 тысяч человек», – уточнил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Министр подчеркнул, что основной тренд этого сезона, как и прошлого – безопасность. В отрасли сохраняются все меры профилактики, ведутся журналы по контролю термометрии сотрудников предприятий, сохранен масочный режим и меры дезинфекции.