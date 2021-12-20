Более 4700 новых светоточек установили в Севастополе в этом году. По информации директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгения Горлова, специалисты осветили 41 пешеходный переход, 85 детских и спортивных площадок, 47 дорог и улиц, 49 дворов и одну смотровую площадку на Северной стороне. Также уличное освещение провели в 12 сёл и посёлков под Севастополем: на 5 километре Балаклавского шоссе, в Орловке, Осипенко, Терновке, Родном, Оборонном и Вишнёвом.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «За два года мы порядка 22 сёл осветили. Это центральные улицы, подходящие к школам, где знаковые места, парки, административные здания. Основную часть мы сделали. Уже перешли на второй этап в селе Вишнёвом, также и в Оборонном тяжёлый проект в этом году реализовываем».

Евгений Горлов привёл цифры: в конце прошлого года на улицах города было установлено 32 893 светоточки, а в конце нынешнего года – 37 676 объектов освещения. При этом сотрудники ГБУ «Горсвет» устанавливают современные светодиодные лампы. Благодаря этому энергопотребление снижается.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Количество светоточек растёт, а электропотребление остаётся на уровне 2019-2020 годов. Электропотребление падает. Мы меняем ещё шкафы с приборами учёта, они становятся более энергоэффективными. Это позволяет получать значительную экономию».