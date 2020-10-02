Более 5 млн туристов посетили Крым с начала года

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Более 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму за девять месяцев текущего года. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«По состоянию на 1 октября, за девять месяцев 2020 года, в Крыму отдохнули более 5 млн туристов, точная цифра турпотока составила 5,073 млн человек. По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, только за сентябрь 2020 года в Крыму отдохнули 1,11 млн туристов. Средняя загрузка работающих средств размещения составила от 70% до 90%. В прошлом году объекты в этот период были загружены на 44-50%», — написал Сергей Аксёнов.

По словам Сергея Аксёнова, за сентябрь этого года в Крым приехало в 1,6 раза больше автотуристов, чем за аналогичный период прошлого года, – их число составило более 670 тысяч человек. В октябре также сохраняется высокий уровень загрузки отелей и санаториев, достигая более 80%, активно бронируются места размещения на ноябрь и новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что за июль-август в Крыму отдохнули более 3,5 млн человек. Из-за ограничительных мер, введенных для недопущения распространения коронавируса, курортный сезон стартовал для крымчан и севастопольцев с 15 июня. А с 1 июля средства размещения начали принимать отдыхающих из других регионов России.