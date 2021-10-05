Более 5 млрд рублей получит Севастопольский государственный университет

Более полумиллиарда рублей ежегодно в течение 10 лет будет получать Севастопольский государственный университет на реализацию своих проектов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что университет стал одним из победителей второго этапа программы «Приоритет 2030». Это специальный грант по направлению «Территориальное и (или) отраслевое лидерство».

«Базовые сто миллионов были в основном направлены на модернизацию образовательной деятельности и на осторожный подход к научным исследованиям, которые мы планируем. Следующая же часть гранта позволяет нам реализовать в полной мере амбициозные стратегические проекты, которые были заявлены», — рассказал ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Неделю назад Севастопольский государственный университет вошёл в число вузов – обладателей ежегодной базовой части гранта в размере 100 миллионов рублей. Благодаря такой финансовой поддержке СевГУ планирует развивать 5 ключевых масштабных проекта: подводная робототехника и морской интернет вещей, оцифровка объектов культурного наследия под водой и на суше, создание условий для привлечения в регион IT-специалистов, дальнейшее исследование в области жидкостного дыхания, анализ климатических изменений для принятия решений о развитии градостроения, сельского хозяйства или других отраслей.

«Например, создание морского интернета вещей – это очень дорогостоящее мероприятие. Полученные средства дают нам возможность на более высоком уровне провести исследовательскую часть, и от прототипов систем и программного обеспечения переходить к взаимодействию с индустриальными партнерами и масштабированию производства. То же самое с жидкостным дыханием, цифровым двойником системы приморских территорий и другими проектами. Гранты позволяют нам стартовать на мощном уровне и это большое доверие», — объяснил ректор Севастопольского государственного университета.

На первом этапе Министерство науки и высшего образования России выбирали из 187 претендентов. Из них только 106 вузов получили базовый грант (100 млн). Тогда на специальный грант были рекомендованы 54 вуза страны, из которых 46 стали его получателями.