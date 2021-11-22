Более 50 тыс крымчан привились первым компонентом вакцины за неделю

В Крыму за неделю привились первым компонентом вакцины от COVID-19 более 50 тысяч человек, а вторым — более 66 тысяч человек, передает пресс-служба минздрава РК.

В Севастополе коронавирус подтвержден у 334 человек за минувшие сутки «По данным федерального регистра вакцинированных и ревакцинированных: вакцинировано первым компонентом – 853 874 человека; вторым компонентом – 677 408 человек», – уточняется в сообщении.

Напомним, что плановый показатель по вакцинации взрослого населения на полуострове составляет 1 212 687 человек (80% от числа подлежащих вакцинации).