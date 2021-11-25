Более 550 коррупционных нарушений выявлено в Севастополе

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Более 550 коррупционных нарушений выявлено в этом году. Об этом сообщает прокуратура Севастополя по итогам Координационного совещания руководителей правоохранительных органов по вопросам противодействия коррупции.

К административной ответственности привлекли 40 человек, к дисциплинарной – более 200. По приговорам судов к уголовной ответственности привлечены 20 коррупционеров. В большинстве случаев им назначено наказание в виде реального или условного лишения свободы.

Сейчас в производстве находится 10 уголовных дел о получении и даче взяток, а также о других коррупционных преступлениях.

В рамках предварительного расследования с целью возмещения причиненного коррупцией ущерба, наложен арест на имущество на сумму более 20 млн рублей. В суды в течение года направлено 20 уголовных дел этой категории.

Тем не менее, по сравнения с прошлым годом коррупционных преступлений выявили меньше. Поэтому работа в этом направлении «нуждается в совершенствовании».

Перед участниками совещания поставили задачу сосредоточиться отраслях экономики, которые потенциально могут быть подвержены коррупции. В первую очередь, это реализация национальных проектов, использование государственного и муниципального имущества, расходование бюджетных средств, жилищно-коммунальном хозяйство.