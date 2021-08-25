Более 60 млн рублей выделили в КФУ на капремонт трёх корпусов

Более 60 миллионов рублей в рамках целевой субсидии выделили на капитальный ремонт трёх корпусов Крымского федерального университета. Об этом сообщил проректор по реализации Федеральной целевой программы КФУ Евгений Беляев, передает пресс-служба вуза.

Теоретическое обучение в КФУ начнётся на две недели позже «Заключены договоры с подрядчиками по капремонту трёх корпусов. Сейчас идёт ремонт главного корпуса Агротехнологической академии: меняется вся кровля (вместо старого шифера кладётся современный металлический профнастил). Уже заменены все окна, утепляется и ремонтируется фасад. Второй объект – помещение в цокольном этаже Медицинской академии для развития нового реабилитационного направления. Также ремонтируется блок «Б» военного учебного центра, где будут дополнительно размещены 4 аудитории, что позволит более качественно готовить курсантов, и, может, даже увеличить набор», – рассказал Евгений Беляев.

По его словам, в рамках выделенных средств в этом году уже заменили два лифта в общежитиях вуза, проведён капремонт общежития на ул. Беспалова, а к 1 ноября будет завершен ремонт общежития №5 Медицинской академии. В следующем году в вузе планируют начать капитальный ремонт ещё одного студенческого общежития.