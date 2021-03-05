Более 60 севастопольских медиков получили государственные и городские награды

Награды согласно указу Президента России за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга во время пандемии получили несколько десятков севастопольских медиков. Накануне празднования Международного женского дня губернатор города отметил государственными и региональными наградами работников сферы здравоохранения.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Действительно, за этот небольшой временной отрезок общество, страна по-другому увидели и оценили важнейший ваш труд. Я хотел бы от всех севастопольцев вас поблагодарить, потому что каждая из вас на рабочем месте вложила душу и сердце, чтобы этот период город пережил как можно легче и в прямом смысле без потерь».

Орден Пирогова получила врач-инфекционист приёмного отделения городской инфекционной больницы Яна Степанова. Кроме того, почти два десятка медиков были отмечены медалями Луки Крымского. Эти награды учреждены 19 июня 2020 года Президентом России. Орденом Пирогова отмечают заслуги в борьбе с эпидемиями, предупреждении возникновения и развития инфекционных и других заболеваний и самоотверженность врачей при оказании помощи в период чрезвычайных ситуаций. Медаль Луки Крымского вручают за обеспечение населения лекарствами, подготовку медицинских кадров, самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях.

СВЕТЛАНА ФРОЛОВА, медсестра Севастопольской городской инфекционной больницы: «Очень рады, потому что было сложно, трудно, неясно. Когда пришёл ковид, многие люди увольнялись с работы, потому что боялись, не знали, с чем столкнулись. У нас в отделении осталось очень мало сотрудников, работали с большой нагрузкой. Но справились. Мы ощущаем сострадание и сопереживание к людям. Потому что очень много горя и боли она принесла. И мы тоже переживали и за себя, и за своё здоровье. У нас многие переболели ковидом. Сейчас, конечно, огромное облегчение, что всё это подошло к концу, что мы это преодолели».

На торжественной церемонии впервые вручили медаль имени Даши Севастопольской. Первой наградой посмертно отмечена медсестра городской больницы №9 Пелагея Мазурова, которая в период пандемии работала в «красной зоне» и скончалась от коронавируса. На церемонии присутствовала её дочь Ольга Мазурова. Медаль имени Даши Севастопольской получили ещё четыре медсестры. Также сотрудники сферы здравоохранения были отмечены благодарственными письмами Президента России и губернатора Севастополя. Всего наградили 63 медицинских работника.