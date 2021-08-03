Более 60 тонн мусора вывезли с косы Беляус на западе Крыма

Коса Беляус на западе Крыма полностью очищена от несанкционированных свалок бытового мусора, передает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РК.

«Силами муниципального унитарного предприятия «Черномор-строй-сервис» с береговой линии было вывезено более 60 тонн мусора», – уточнили в ведомстве.

На данный момент на территории установлено 37 контейнеров для сбора ТКО, а в ближайшее время ожидается установка трех десятков урн для мусора, пяти биотуалетов и шести душевых калинов. Кроме того, планируется установить 20 теневых навесов и 10 кабинок для переодевания.