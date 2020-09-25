Более 60 тысяч человек пересекли границу Крыма с Украиной этим летом

В период с июня по август 2020 год более чем 60 тысяч человек и около двух тысяч транспортных средств пересекли границу Крыма с Украиной, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по республике.

Мужчина пытался подкупить украинских пограничников, чтобы попасть в Крым «Из более чем 31 тысячи человек, прибывших в наш регион этим летом, около 23 тысяч составили граждане Украины», — уточнили в сообщении.

Наиболее интенсивный пассажирский и транспортный поток в указанный период пришелся на пункт пропуска Джанкой.