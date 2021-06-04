Более 700 человек привились от клещевого энцефалита

С начала года в Крыму более 700 человек привились и ревакцинированировались от клещевого энцефалита, передает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

В сообщении уточняется, что 20 человек получили серопрофилактику (экстренное введение сыворотки для предупреждения инфекционных болезней — ред.), а 703 человека — привились.

«Также проведены акарицидные обработки на территории более 1,7 тыс га, в том числе на 18 туристических маршрутах», – уточнили в управлении.