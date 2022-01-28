Более 700 ялтинских школьников переведены на дистанционное обучение

В Ялте с начала недели в более 700 школьников находятся на дистанционном обучении, передает Крыминформ со ссылкой на начальника департамента образования и молодежной политики местной администрации Ренарда Кутковского.

Молекулярный генетик КФУ рассказал о появлении новых подтипов COVID-19 «Если еще в субботу, 22 января, на обучение с применением дистанционных технологий у нас было переведено пять классов в двух школах, то уже сегодня – 25 классов в 14 школах, в общей сложности 647 детей, и еще три группы – 56 детей – в одном детском саду. И такая динамика настораживает», – отметил он.

Кутковский отметил, что с начала недели в адрес департамента образования и молодежной политики каждый день поступают новые представления Роспотребнадзора о количестве заболевших либо контактных школьниках.