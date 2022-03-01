Более 700 тысяч авто проехали по Крымскому мосту за эту зиму

По Крымскому мосту проехали более 700 тысяч автомобилей за три зимних месяца, передает пресс-служба Упрдор «Тамань».

Дополнительный поезд из Москвы в Крым будет ходить до 10 марта В сообщении уточняется, что среди авто 165 тысяч грузовиков и восемь тысяч автобусов.

«Зимний суточный рекорд зафиксирован 27 декабря: более 11 тысяч транспортных средств за 24 часа. Автопоток по сравнению с прошлой зимой остался на прежнем уровне. Общий объем трафика распределился равномерно: более 350 тысяч автомобилей проследовали на полуостров и столько же — на материк», — сообщили в пресс-службе.