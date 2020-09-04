Более 95 % туристов готовы вернуться на отдых в Крым

47 % мечтают приехать уже в следующем году

Фото: пресс-служба правительства РК

На территории полуострова проводятся опросы среди туристов. Анкету «Все дороги ведут в Крым» предлагают заполнить всем отдыхающим. Исследования совместными силами проводят сотрудники Туристско — информационного центра в аэропорту «Симферополь», работники «горячей» линии Минкурортов РК на железнодорожном вокзале. Вопросы туристам так же задают в санаториях, пансионатах и гостиницах.

Главная цель анкетирования — у знать, готовы ли отдыхающие вернуться в Крым еще раз. Предварительные результаты опросов показали, что количество туристов, готовых снова приехать в республику, останется как минимум на уровне 2019 года. На данный момент опрошено более 3 тысяч гостей полуострова.

По информации Минкурортов, число желающих повторить визит в Крым увеличивается с каждым годом. Так, в 2017 году отдых в РК могли порекомендовать лишь 60% людей, а в 2018 году – более 70% отдыхающих. А в 2019 году ожидания от отдыха оправдались у 95% туристов.

В текущем сезоне более 95% опрошенных туристов выразили желание вновь вернуться на отдых в Крым на отдых. При этом 48% мечтают приехать уже в следующем году, а 47% в ближайшие 5 лет.

Исследование продолжится до 1 октября.