Более двух миллионов авто проехало по Крымскому мосту этим летом

По Крымскому мосту за три летних месяца проехало более двух миллионов автомобилей, передает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

В Крыму с начала года отдохнули 7,2 млн туристов «2,3 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту за три летних месяца, что превышает показатели аналогичных периодов 2020 (1,9 млн машин) и 2019 (2,25 млн машин) годов на 15% и на 2,2 % соответственно», – уточнили в сообщении.

Наибольшее число авто отправилось в РК 1 августа: 21 738, в обратном направлении 20 августа: 20 260 за сутки. В целом наиболее интенсивный трафик был в августе — в среднем по мосту проезжали 30 тысяч автомобилей в сутки.