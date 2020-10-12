Более шести тысяч человек заразились COVID-19 с начала пандемии в Крыму

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму зарегистрировано 148 случаев COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму выявлено 152 новых случая коронавирусной инфекции Большая часть случаев была выявлена при обращении граждан за медицинской помощью — 94. Оставшиеся 54 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 6010 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3457 человек.