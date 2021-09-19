Более трети севастопольцев уже приняли участие в выборах-2021

По состоянию на 12 часов 19 сентября, в выборах депутатов Госдумы России приняли участие больше трети севастопольцев. Явка составляет 36.24%. Это 122 тысячи 277 избирателей. Из них чуть менее 18 тысяч приняли участие в избирательном процессе онлайн. Об этом сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

НИНА ФАУСТОВА, председатель Севастопольской городской избирательной комиссии:

«На 12 часов дня проголосовало 84% тех, кто подавал заявление на голосование дистанционным способом. Никаких заявлений о нарушениях в Севастопольскую городскую избирательную комиссию по состоянию на 12 часов дня 19 сентября не поступало».

Ход голосования на пресс-конференции обсудили и члены регионального штаба по общественному наблюдению за выборами. Эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Сергей Юхин считает, что большой вклад в прозрачность выборов внёс севастопольский Центр общественного наблюдения.

СЕРГЕЙ ЮХИН, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг»:

«Это уникальный инструмент. Я не перестаю повторять, такого нет нигде в мире. Во многих странах, например, в США, вообще не допускаются наблюдатели. У нас любой гражданин может прийти и наблюдать за любым участком по монитору и отматывать на любое время, просматривая те или иные события».

По словам эксперта, Центр общественного наблюдения также способствует развенчиванию так называемых фейков, которые регулярно попадают в информационное поле в ходе выборов.

СЕРГЕЙ ЮХИН, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг»:

«Запад прикладывает немалые усилия, чтобы раскачать ситуацию и вызвать недоверие к нашей избирательной системе. Совместно с избирательной комиссией вместе развенчивали фейк по поводу вбросов в КОИБы большого количества бюллетеней. Это старый фейк, ему несколько лет. Вырезается из видеонаблюдения кусок, когда председатель наблюдательной комиссии загружает в КОИБ бюллетени с выездного голосования. И это выдаётся за вброс бюллетеней. Это не так, это ложь».

В свою очередь член Общественной палаты Энвер Мамутдинов отметил, что все избирательные участки в Севастополе укомплектованы всем необходимым для соблюдения противоэпидемических норм.

ЭНВЕР МАМУТДИНОВ, заместитель председателя Общественной палаты Севастополя:

«Везде, в принципе, есть средства защиты и маски. Для пожилых людей, которым сложно добираться или нет такой возможности – к ним ездят домой вместе с наблюдателями. Все условия для высокого уровня выборов организованы. Процесс идёт в рабочем порядке. Думаю, сегодня, к концу дня, у нас уже будет возможность подвести итоги».

Активная работа велась и с иностранными наблюдателями. Представители Центра регионального штаба «По общественному наблюдению за выборами» обеспечили возможность гостям из-за рубежа полноценно ознакомиться с ходом народного волеизъявления.

АЛЕКСАНДР ТРОШЕВ, член регионального штаба «По общественному наблюдению за выборами»:

«Мы посетили несколько участков. Первое впечатление европейских наших коллег и с Латинской Америки – организация на высоком уровне, участки очень хорошо оформлены, персонал подготовлен, обстановка была на участке очень позитивная. Мы даже дольше задержались, даже больше чем по графику».

После Севастополя иностранные наблюдатели направились на избирательные участки в Республику Крым.

АЛЕКСАНДР ТРОШЕВ, член регионального штаба «По общественному наблюдению за выборами»:

«Отметили, кстати, в лучшую сторону соблюдение санитарного режима. Маски были в достаточном количестве, и всё остальное, в том числе. Были опасения, что дождь явку немного снизит. Но сейчас дождь закончился. Думаю, явка будет намного выше, чем было бы в плохую погоду».