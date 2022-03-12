Болеют все! Крым пережил пик «Омикрона»

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 10. АиФ-Крым №10 09/03/2022

В Крыму отменили многие ограничения, связанные с распространением коронавируса. Болеющих «короной» заметно меньше. Но никто не отменял сезонные вирусы, инфекции и обычные простуды. Как крымская первичная медицина пережила пик нагрузки — в материале «АиФ-Крым».

Стало легче?

Штамм «Омикрон» врачам принёс определённые сюрпризы. Если раньше, когда «царили» его собратья, заболеть мог один или два человека из семьи, то теперь коронавирус поражал всех, кто контактировал с заболевшим. С разницей в несколько дней или даже неделю. К счастью, заболевание протекало легко, и госпитализация требовалась редко.

«Но среди заболевших было много молодых людей. То есть, тех, кому требовался больничный лист, — рассказал главный внештатный специалист общей врачебной практики Минздрава РК Алексей Музыка. — И большой помощью стало разрешение на дистанционное открытие больничных листов. Люди делали ПЦР-тесты, предоставляли результаты по электронной почте, мессенджерам. Врач к таким пациентам приходил иногда на второй-третий день».