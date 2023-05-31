Описание приготовления:
Красочная пицца — идеальное блюдо для перекуса или для вечеринки. Приготовить ее можно буквально за 20-30 минут при наличии готовой основы из теста. Начинки вы можете миксовать по своему вкусу!
Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец
Блюдо: Выпечка / Пицца
География кухни: Болгарская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Основа для пиццы 1 Штука
- Копченая колбаса 150 Грамм
- Перец болгарский 1 Штука
- Помидоры черри 3 Штуки
- Сыр твердый 120 Грамм
- Брынза 120 Грамм
- Лук зеленый 2-3 Штук (стебля)
- Кетчуп 2 Ст. ложки
- Майонез 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
231 ккал
Калорийность
9 г
Белки
16 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Болгарская пицца»
Подготовьте указанные ингредиенты. Колбасу можно использовать любого сорта: молочную, копченую или ветчину.
Готовую основу для пиццы слегка разморозьте, смажьте кетчупом и майонезом. Промойте помидоры и болгарский перец, вырежьте сердцевинки и нарежьте кружочками. Выложите нарезки на основу.
Нарежьте брынзу треугольничками или средними кубиками, а копченые колбаски — ломтиками. Выложите на основу.
Промойте и измельчите зеленый лук, нарежьте и присыпьте им основу.
Натрите на терке с мелкими ячейками твердый сыр и присыпьте им заготовку. Разогрейте духовку до 200 градусов.
Запеките примерно 8-10 минут до румяности сыра и основы из теста.
Готовую болгарскую пиццу подайте к столу горячей, созывая своих родных на дегустацию.