Описание приготовления:

Красочная пицца — идеальное блюдо для перекуса или для вечеринки. Приготовить ее можно буквально за 20-30 минут при наличии готовой основы из теста. Начинки вы можете миксовать по своему вкусу!

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец

Блюдо: Выпечка / Пицца

География кухни: Болгарская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Основа для пиццы 1 Штука

Копченая колбаса 150 Грамм

Перец болгарский 1 Штука

Помидоры черри 3 Штуки

Сыр твердый 120 Грамм

Брынза 120 Грамм

Лук зеленый 2-3 Штук (стебля)

Кетчуп 2 Ст. ложки

Майонез 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

231 ккал

Калорийность

9 г

Белки

16 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Болгарская пицца»

Подготовьте указанные ингредиенты. Колбасу можно использовать любого сорта: молочную, копченую или ветчину.

Готовую основу для пиццы слегка разморозьте, смажьте кетчупом и майонезом. Промойте помидоры и болгарский перец, вырежьте сердцевинки и нарежьте кружочками. Выложите нарезки на основу.

Нарежьте брынзу треугольничками или средними кубиками, а копченые колбаски — ломтиками. Выложите на основу.

Промойте и измельчите зеленый лук, нарежьте и присыпьте им основу.

Натрите на терке с мелкими ячейками твердый сыр и присыпьте им заготовку. Разогрейте духовку до 200 градусов.

Запеките примерно 8-10 минут до румяности сыра и основы из теста.

Готовую болгарскую пиццу подайте к столу горячей, созывая своих родных на дегустацию.