Болгарский перец на зиму – это очень яркая и вкусная заготовка для вашего домашнего стола. Если хотите разнообразить домашнее меню и вкусно заготовить перец, то обязательно берите на заметку нашу аппетитную кулинарную подборку. Здесь собраны десять лучших рецептов заготовок с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Лечо из болгарского перца на зиму «Пальчики оближешь»

Лечо из болгарского перца на зиму «Пальчики оближешь» порадует вас своим аппетитным внешним видом, ярким и сочным вкусом. Такое угощение можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте наш проверенный рецепт.

Ингредиенты –+2 л.

Перец болгарский 2.5 кг

Помидоры 2 кг

Соль 1 ст.л.

Сахар-песок ½ ст.

Масло растительное ½ ст.

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Чеснок 4 зуб.

Крахмал картофельный 2 ст.л.

Вода ⅓ ст.

Шаги 60 мин.

Как приготовить вкусную заготовку из болгарского перца на зиму? Подготовим необходимые ингредиенты для лечо из перца «Пальчики оближешь». Хорошо промываем помидоры, делим их на половинки или четвертинки, удаляя плодоножки. Отправляем помидоры в соковыжималку. Болгарский перец очищаем от плодоножек и семян, делим на части. Разрезаем основной овощ на аккуратные кусочки среднего размера. Сок из помидоров выливаем в большую кастрюлю и доводим его до кипения. В процессе убираем пену. Погружаем сюда кусочки перца, провариваем 30 минут на умеренном огне. Можно прикрыть крышкой. Высыпаем сюда указанное количество соли и сахара. Продавливаем в массу зубчики чеснока, выливаем полстакана растительного масла. Хорошо перемешиваем содержимое и убираем с плиты. Крахмал разводим в воде и выливаем в общую массу. Снова все хорошенько вымешиваем. Кипятим заготовку и провариваем в течение 5 минут. В конце вливаем уксус. Перемешиваем. Разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания. Лечо из болгарского перца на зиму «Пальчики оближешь» готово. Убирайте на хранение.

Маринованный болгарский перец на зиму

Маринованный болгарский перец на зиму – это простая и вкусная заготовка, которая точно разнообразит ваш домашний стол. Такое угощение послужит интересной холодной закуской для всей семьи. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 3 кг.

Вода – 1 л.

Сахар – 1,5 ст.

Соль – 2 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Масло растительное – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки маринованного болгарского перца на зиму отмерим необходимое количество овоща, промываем его под водой.

Шаг 2. Болгарский перец очищаем от семян и плодоножек, разделяем на части среднего размера.

Шаг 3. В кастрюле готовим маринад. Кипятим воду с солью, сахаром, растительным маслом и столовым уксусом.

Шаг 4. Партиями опускаем перец в кипящий маринад, провариваем 5 минут с начала повторного закипания.

Шаг 5. Раскладываем по стерилизованным банкам и заливаем маринадом.

Шаг 6. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Маринованный болгарский перец на зиму готов. Уносите на хранение.

Салат из болгарского перца на зиму

Салат из болгарского перца на зиму – это аппетитная и несложная в исполнении идея для длительного хранения. Такое угощение выйдет интересным по вкусу и привлекательным по виду. Подавайте к столу в качестве холодной закуски, а для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 750 мл.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 0,5 кг.

Помидоры – 0,5 кг.

Масло растительное – 1 ст.л.

Сахар – 1,5 ст.л.

Соль – 0,5 ст.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки салата из болгарского перца на зиму подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Промываем перец, очищаем его от семян и плодоножек. Режем овощ на небольшие кусочки и складываем их в глубокую кастрюлю.

Шаг 3. Промываем помидоры и режем на части. Выкладываем их в кастрюлю к болгарскому перцу.

Шаг 4. Засыпаем овощи сахаром и солью, поливаем растительным маслом.

Шаг 5. Ставим посуду с содержимым на плиту. Кипятим и после варим на небольшом огне около 40 минут.

Шаг 6. В конце вмешиваем столовый уксус.

Шаг 7. Разливаем заготовку по стерилизованным банкам, закрываем крышками и даем остыть.

Шаг 8. Салат из болгарского перца на зиму готов. Можно уносить на хранение.

Болгарский перец в масле с чесноком на зиму

Болгарский перец в масле с чесноком на зиму получается невероятно аппетитным, сочным и ароматным. Такое угощение разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Подавайте к столу с горячими блюдами или как самостоятельную закуску. Для приготовления воспользуйтесь проверенной пошаговой идеей.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 1 кг.

Масло растительное – 80 мл.

Уксус 9% – 80 мл.

Сахар – 80 гр.

Мед – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ст.л.

Чеснок – 10 зубчиков.

Лист лавровый – 3 шт.

Перец черный горошек – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки болгарского перца в масле с чесноком на зиму подготовим основной овощ, промываем его под водой, очищаем от плодоножек и семян.

Шаг 2. Дальше перец разделываем аккуратной соломкой. Очищаем зубчики чеснока.

Шаг 3. Зубчики натираем на терке или измельчаем через чесночницу.

Шаг 4. В кастрюле соединяем воду с растительным маслом, столовым уксусом, сахаром, медом, солью, чесноком и специями. Кипятим содержимое на плите.

Шаг 5. Погружаем сюда перец и провариваем около 10 минут.

Шаг 6. Раскладываем кусочки перца по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Болгарский перец в масле с чесноком на зиму готов. Уносите на хранение!

Лечо из болгарского перца с томатной пастой на зиму

Лечо из болгарского перца с томатной пастой на зиму порадует вас своим интересным вкусом и аппетитным внешним видом. С помощью такого угощения вы разнообразите домашнее меню. Для заготовки овоща на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 3 шт.

Паста томатная – 150 гр.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Вода – 200 мл.

Масло растительное – 50 мл.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для заготовки лечо из болгарского перца с томатной пастой на зиму.

Шаг 2. В кастрюле размешиваем томатную пасту с водой, солью, сахаром и растительным маслом.

Шаг 3. Промываем перец под водой, очищаем от плодоножек и семян. Режем небольшими кусочками.

Шаг 4. Погружаем овощ в томатную смесь. Ставим на плиту, отвариваем около 30 минут на небольшом огне.

Шаг 5. В конце выливаем уксус. Перемешиваем, томим еще минуту и выключаем огонь.

Шаг 6. Выливаем в стерилизованную банку. Закрываем крышкой, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Лечо из болгарского перца с томатной пастой на зиму готово. Уносите на хранение!

Аджика из болгарского перца на зиму

Аджика из болгарского перца на зиму порадует вас своей сочностью и умеренной пикантностью. Такое угощение можно намазывать на черный хлеб или подавать к столу в качестве аппетитного соуса. Для заготовки яркого овощного продукта используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 0,6 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 0,5 кг.

Перец острый – 1 шт.

Чеснок – 50 гр.

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 0,5 ст.л.

Уксус яблочный – 2,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для заготовки аджики из болгарского перца на зиму.

Шаг 2. Промываем перец под водой, очищаем от плодоножек и семян. Режем небольшими кусочками.

Шаг 3. Очищаем от шелухи зубчики чеснока, разделываем их на части.

Шаг 4. Погружаем оба ингредиенты в чашу блендера.

Шаг 5. Перемалываем овощи до однородного состояния.

Шаг 6. Переливаем полученную массу в глубокую миску, дополняем солью, сахаром и заливаем яблочным уксусом.

Шаг 7. Хорошо перемешиваем содержимое и оставляем на 30 минут.

Шаг 8. Разливаем заготовку по стерилизованным банкам, закрываем кипячеными крышками.

Шаг 9. Аджика из болгарского перца на зиму готова. Уносите на хранение в холодильник.

Болгарский перец в томате на зиму

Болгарский перец в томате на зиму выходит удивительно сочным, аппетитным и вкусным. Его можно подавать к столу с хлебом или горячими гарнирами. Приготовить такое угощение несложно. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 4-5 кг.

Чеснок – 1 головка.

Масло растительное – 0,5 ст.

Сок томатный – 1,5 л.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар – 0,5 ст.

Уксус 9% – 150 мл.

Лист лавровый – 1 шт.

Перец черный горошек – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки болгарского перца в томате на зиму первым делом подготовим томатный сок. Можно взять готовый домашний или выжать сок из спелых томатов. Выливаем его в кастрюлю.

Шаг 2. Промываем болгарский перец под водой.

Шаг 3. Очищаем его от плодоножек и семян. Режем небольшими кусочками.

Шаг 4. В кастрюлю с томатным соком выливаем растительное масло.

Шаг 5. Высыпаем сюда соль.

Шаг 6. Следом отправляем указанное количество сахара.

Шаг 7. Добавляем специи из списка.

Шаг 8. Натираем сюда зубчики чеснока.

Шаг 9. Выливаем столовый уксус. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 10. Погружаем сюда кусочки перцев.

Шаг 11. Доводим содержимое до кипения и после варим 20 минут.

Шаг 12. Разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 13. Болгарский перец в томате на зиму готов. Можно уносить на хранение.

Маринованный болгарский перец с маслом на зиму

Маринованный болгарский перец с маслом на зиму выходит невероятно аппетитным и насыщенным по вкусу. Заготовка разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Подавайте к столу с горячими блюдами или как самостоятельную закуску. Для приготовления воспользуйтесь проверенной пошаговой идеей.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 3 кг.

Вода – 1 л.

Уксус 9% – 200 мл.

Масло растительное – 250 мл.

Сахар – 4 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Перец черный горошек – 12 шт.

Перец душистый горошек – 12 шт.

Чеснок – 12 зубчиков.

Лист лавровый – 6 шт.

Сельдерей – 6 веток.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки маринованного болгарского перца с маслом на зиму стерилизуем банки. На дно укладываем зубчики чеснока и зелень сельдерея.

Шаг 2. Дальше готовим маринад. Кипятим воду с солью, сахаром. После отправляем сюда специи, выливаем растительное масло и уксус.

Шаг 3. Болгарский перец промываем, очищаем от семенной коробки. Овощи режем аккуратными лепестками.

Шаг 4. Выкладываем овощи в кипящий маринад. Варим около 10 минут.

Шаг 5. Перец плотно раскладываем по стерилизованным банкам.

Шаг 6. Заливаем их маринадом с растительным маслом.

Шаг 7. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 8. Маринованный болгарский перец с маслом на зиму готов. Можно уносить на хранение.

Салат из болгарского перца и огурца на зиму

Салат из болгарского перца и огурца на зиму – это вкусная и несложная в исполнении идея для длительного хранения. Такое угощение выйдет интересным по вкусу и невероятно аппетитным. Подавайте к столу в качестве холодной закуски, а для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4,5 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 0,6 кг.

Огурец – 4 кг.

Лук репчатый – 1 кг.

Чеснок – 5 зубчиков.

Соль – 4 ст.л.

Лист лавровый – 5 шт.

Для маринада:

Сахар – 1 ст.

Масло растительное – 0,5 ст.

Уксус 9% – 100 мл.

Перец молотый сладкий – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки салата из болгарского перца и огурца на зиму хорошо промываем огурцы и очищаем их от кожуры.

Шаг 2. Очищенные овощи режем тонкими кружками.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и режем полукольцами.

Шаг 4. Болгарский перец очищаем от семян и плодоножек. Овощи режем тонкой соломкой, отправляем к огурцам.

Шаг 5. Складываем овощи в большую посуду. Дополняем их измельченным чесноком, солью, сахаром, растительным маслом и уксусом.

Шаг 6. Перемешиваем и оставляем на один час для выделения сока.

Шаг 7. Раскладываем салат по стерилизованным банкам. Ставим в большую кастрюлю с кипящей водой, на дно стелем полотенце. Стерилизуем после закипания 15 минут пол-литровые банки, 20 минут – литровые. После закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 8. Салат из болгарского перца и огурца на зиму готов. Можно уносить на хранение!

Лечо из болгарского перца на зиму с морковью, помидорами и луком

Лечо из болгарского перца на зиму с морковью, помидорами и луком приятно удивит вас своим насыщенным вкусом и ярким видом. Такое угощение можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 0,5 кг.

Помидоры – 1,5 кг.

Морковь – 0,5 кг.

Лук репчатый – 0,5 кг.

Сахар – 100 гр.

Соль – 50 гр.

Чеснок – 1 головка.

Соус томатный – 250 мл.

Уксус 9% – 6 ст.л.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для заготовки лечо из болгарского перца на зиму с морковью, помидорами и луком.

Шаг 2. Промываем помидоры и делаем на них крестообразные надрезы.

Шаг 3. Заливаем помидоры кипятком. Ошпариваем их.

Шаг 4. Охлаждаем плоды и снимаем кожуру. Дальше режем небольшими кусочками.

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его.

Шаг 6. Болгарский перец очищаем от семян и плодоножек. После овощи режем на небольшие кусочки.

Шаг 7. Тонкими небольшими ломтиками нарезаем очищенную морковь.

Шаг 8. В глубокой кастрюле соединяем болгарский перец и помидоры. Выливаем томатный соус и перемешиваем содержимое. Ставим на плиту и томим около 25 минут. В процессе постоянно помешиваем массу.

Шаг 9. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Томим здесь до мягкости лук с морковью.

Шаг 10. Перекладываем обжаренные овощи в общую кастрюлю. Сюда же отправляем измельченный чеснок. Выливаем уксус, остатки растительного масла. Перемешиваем и томим еще 20 минут.

Шаг 11. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. После закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 12. Лечо из болгарского перца на зиму с морковью, помидорами и луком готово. Уносите на хранение.