Болгарский перец на зиму

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Болгарский перец на зиму – это очень яркая и вкусная заготовка для вашего домашнего стола. Если хотите разнообразить домашнее меню и вкусно заготовить перец, то обязательно берите на заметку нашу аппетитную кулинарную подборку. Здесь собраны десять лучших рецептов заготовок с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Лечо из болгарского перца на зиму «Пальчики оближешь»

Лечо из болгарского перца на зиму «Пальчики оближешь» порадует вас своим аппетитным внешним видом, ярким и сочным вкусом. Такое угощение можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте наш проверенный рецепт.

Болгарский перец на зиму

Ингредиенты –+2 л.

  • Перец болгарский 2.5 кг
  • Помидоры 2 кг
  • Соль 1 ст.л.
  • Сахар-песок ½ ст.
  • Масло растительное ½ ст.
  • Уксус столовый 9% 1 ст.л.
  • Чеснок 4 зуб.
  • Крахмал картофельный 2 ст.л.
  • Вода ⅓ ст.

Шаги 60 мин.

  1. Болгарский перец на зиму

    Как приготовить вкусную заготовку из болгарского перца на зиму? Подготовим необходимые ингредиенты для лечо из перца «Пальчики оближешь».

  2. Болгарский перец на зиму

    Хорошо промываем помидоры, делим их на половинки или четвертинки, удаляя плодоножки.

  3. Болгарский перец на зиму

    Отправляем помидоры в соковыжималку.

  4. Болгарский перец на зиму

    Болгарский перец очищаем от плодоножек и семян, делим на части.

  5. Болгарский перец на зиму

    Разрезаем основной овощ на аккуратные кусочки среднего размера.

  6. Болгарский перец на зиму

    Сок из помидоров выливаем в большую кастрюлю и доводим его до кипения. В процессе убираем пену.

  7. Болгарский перец на зиму

    Погружаем сюда кусочки перца, провариваем 30 минут на умеренном огне. Можно прикрыть крышкой.

  8. Болгарский перец на зиму

    Высыпаем сюда указанное количество соли и сахара.

  9. Болгарский перец на зиму

    Продавливаем в массу зубчики чеснока, выливаем полстакана растительного масла.

  10. Болгарский перец на зиму

    Хорошо перемешиваем содержимое и убираем с плиты.

  11. Болгарский перец на зиму

    Крахмал разводим в воде и выливаем в общую массу. Снова все хорошенько вымешиваем.

  12. Болгарский перец на зиму

    Кипятим заготовку и провариваем в течение 5 минут.

  13. Болгарский перец на зиму

    В конце вливаем уксус. Перемешиваем.

  14. Болгарский перец на зиму

    Разливаем по стерилизованным банкам.

  15. Болгарский перец на зиму

    Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

  16. Болгарский перец на зиму

    Лечо из болгарского перца на зиму «Пальчики оближешь» готово. Убирайте на хранение.

Маринованный болгарский перец на зиму

Маринованный болгарский перец на зиму – это простая и вкусная заготовка, которая точно разнообразит ваш домашний стол. Такое угощение послужит интересной холодной закуской для всей семьи. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 3 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Сахар – 1,5 ст.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Уксус 9% – 100 мл.
  • Масло растительное – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки маринованного болгарского перца на зиму отмерим необходимое количество овоща, промываем его под водой.

Болгарский перец на зиму

Шаг 2. Болгарский перец очищаем от семян и плодоножек, разделяем на части среднего размера.

Болгарский перец на зиму

Шаг 3. В кастрюле готовим маринад. Кипятим воду с солью, сахаром, растительным маслом и столовым уксусом.

Болгарский перец на зиму

Шаг 4. Партиями опускаем перец в кипящий маринад, провариваем 5 минут с начала повторного закипания.

Болгарский перец на зиму

Шаг 5. Раскладываем по стерилизованным банкам и заливаем маринадом.

Болгарский перец на зиму

Шаг 6. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Болгарский перец на зиму

Шаг 7. Маринованный болгарский перец на зиму готов. Уносите на хранение.

Болгарский перец на зиму

Салат из болгарского перца на зиму

Салат из болгарского перца на зиму – это аппетитная и несложная в исполнении идея для длительного хранения. Такое угощение выйдет интересным по вкусу и привлекательным по виду. Подавайте к столу в качестве холодной закуски, а для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 750 мл.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 0,5 кг.
  • Помидоры – 0,5 кг.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Сахар – 1,5 ст.л.
  • Соль – 0,5 ст.л.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки салата из болгарского перца на зиму подготовим необходимые ингредиенты.

Болгарский перец на зиму

Шаг 2. Промываем перец, очищаем его от семян и плодоножек. Режем овощ на небольшие кусочки и складываем их в глубокую кастрюлю.

Болгарский перец на зиму

Шаг 3. Промываем помидоры и режем на части. Выкладываем их в кастрюлю к болгарскому перцу.

Болгарский перец на зиму

Шаг 4. Засыпаем овощи сахаром и солью, поливаем растительным маслом.

Болгарский перец на зиму

Шаг 5. Ставим посуду с содержимым на плиту. Кипятим и после варим на небольшом огне около 40 минут.

Болгарский перец на зиму

Шаг 6. В конце вмешиваем столовый уксус.

Болгарский перец на зиму

Шаг 7. Разливаем заготовку по стерилизованным банкам, закрываем крышками и даем остыть.

Болгарский перец на зиму

Шаг 8. Салат из болгарского перца на зиму готов. Можно уносить на хранение.

Болгарский перец на зиму

Болгарский перец в масле с чесноком на зиму

Болгарский перец в масле с чесноком на зиму получается невероятно аппетитным, сочным и ароматным. Такое угощение разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Подавайте к столу с горячими блюдами или как самостоятельную закуску. Для приготовления воспользуйтесь проверенной пошаговой идеей.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Масло растительное – 80 мл.
  • Уксус 9% – 80 мл.
  • Сахар – 80 гр.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Соль – 0,5 ст.л.
  • Чеснок – 10 зубчиков.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Перец черный горошек – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки болгарского перца в масле с чесноком на зиму подготовим основной овощ, промываем его под водой, очищаем от плодоножек и семян.

Болгарский перец на зиму

Шаг 2. Дальше перец разделываем аккуратной соломкой. Очищаем зубчики чеснока.

Болгарский перец на зиму

Шаг 3. Зубчики натираем на терке или измельчаем через чесночницу.

Болгарский перец на зиму

Шаг 4. В кастрюле соединяем воду с растительным маслом, столовым уксусом, сахаром, медом, солью, чесноком и специями. Кипятим содержимое на плите.

Болгарский перец на зиму

Шаг 5. Погружаем сюда перец и провариваем около 10 минут.

Болгарский перец на зиму

Шаг 6. Раскладываем кусочки перца по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Болгарский перец на зиму

Шаг 7. Болгарский перец в масле с чесноком на зиму готов. Уносите на хранение!

Болгарский перец на зиму

Лечо из болгарского перца с томатной пастой на зиму

Лечо из болгарского перца с томатной пастой на зиму порадует вас своим интересным вкусом и аппетитным внешним видом. С помощью такого угощения вы разнообразите домашнее меню. Для заготовки овоща на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 3 шт.
  • Паста томатная – 150 гр.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Вода – 200 мл.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для заготовки лечо из болгарского перца с томатной пастой на зиму.

Болгарский перец на зиму

Шаг 2. В кастрюле размешиваем томатную пасту с водой, солью, сахаром и растительным маслом.

Болгарский перец на зиму

Шаг 3. Промываем перец под водой, очищаем от плодоножек и семян. Режем небольшими кусочками.

Болгарский перец на зиму

Шаг 4. Погружаем овощ в томатную смесь. Ставим на плиту, отвариваем около 30 минут на небольшом огне.

Болгарский перец на зиму

Шаг 5. В конце выливаем уксус. Перемешиваем, томим еще минуту и выключаем огонь.

Болгарский перец на зиму

Шаг 6. Выливаем в стерилизованную банку. Закрываем крышкой, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Болгарский перец на зиму

Шаг 7. Лечо из болгарского перца с томатной пастой на зиму готово. Уносите на хранение!

Болгарский перец на зиму

Аджика из болгарского перца на зиму

Аджика из болгарского перца на зиму порадует вас своей сочностью и умеренной пикантностью. Такое угощение можно намазывать на черный хлеб или подавать к столу в качестве аппетитного соуса. Для заготовки яркого овощного продукта используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 0,6 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 0,5 кг.
  • Перец острый – 1 шт.
  • Чеснок – 50 гр.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Соль – 0,5 ст.л.
  • Уксус яблочный – 2,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для заготовки аджики из болгарского перца на зиму.

Болгарский перец на зиму

Шаг 2. Промываем перец под водой, очищаем от плодоножек и семян. Режем небольшими кусочками.

Болгарский перец на зиму

Шаг 3. Очищаем от шелухи зубчики чеснока, разделываем их на части.

Болгарский перец на зиму

Шаг 4. Погружаем оба ингредиенты в чашу блендера.

Болгарский перец на зиму

Шаг 5. Перемалываем овощи до однородного состояния.

Болгарский перец на зиму

Шаг 6. Переливаем полученную массу в глубокую миску, дополняем солью, сахаром и заливаем яблочным уксусом.

Болгарский перец на зиму

Шаг 7. Хорошо перемешиваем содержимое и оставляем на 30 минут.

Болгарский перец на зиму

Шаг 8. Разливаем заготовку по стерилизованным банкам, закрываем кипячеными крышками.

Болгарский перец на зиму

Шаг 9. Аджика из болгарского перца на зиму готова. Уносите на хранение в холодильник.

Болгарский перец на зиму

Болгарский перец в томате на зиму

Болгарский перец в томате на зиму выходит удивительно сочным, аппетитным и вкусным. Его можно подавать к столу с хлебом или горячими гарнирами. Приготовить такое угощение несложно. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 4-5 кг.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Масло растительное – 0,5 ст.
  • Сок томатный – 1,5 л.
  • Соль – 1,5 ст.л.
  • Сахар – 0,5 ст.
  • Уксус 9% – 150 мл.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Перец черный горошек – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки болгарского перца в томате на зиму первым делом подготовим томатный сок. Можно взять готовый домашний или выжать сок из спелых томатов. Выливаем его в кастрюлю.

Болгарский перец на зиму

Шаг 2. Промываем болгарский перец под водой.

Болгарский перец на зиму

Шаг 3. Очищаем его от плодоножек и семян. Режем небольшими кусочками.

Болгарский перец на зиму

Шаг 4. В кастрюлю с томатным соком выливаем растительное масло.

Болгарский перец на зиму

Шаг 5. Высыпаем сюда соль.

Болгарский перец на зиму

Шаг 6. Следом отправляем указанное количество сахара.

Болгарский перец на зиму

Шаг 7. Добавляем специи из списка.

Болгарский перец на зиму

Шаг 8. Натираем сюда зубчики чеснока.

Болгарский перец на зиму

Шаг 9. Выливаем столовый уксус. Хорошо все перемешиваем.

Болгарский перец на зиму

Шаг 10. Погружаем сюда кусочки перцев.

Болгарский перец на зиму

Шаг 11. Доводим содержимое до кипения и после варим 20 минут.

Болгарский перец на зиму

Шаг 12. Разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Болгарский перец на зиму

Шаг 13. Болгарский перец в томате на зиму готов. Можно уносить на хранение.

Болгарский перец на зиму

Маринованный болгарский перец с маслом на зиму

Маринованный болгарский перец с маслом на зиму выходит невероятно аппетитным и насыщенным по вкусу. Заготовка разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Подавайте к столу с горячими блюдами или как самостоятельную закуску. Для приготовления воспользуйтесь проверенной пошаговой идеей.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 3 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Уксус 9% – 200 мл.
  • Масло растительное – 250 мл.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Перец черный горошек – 12 шт.
  • Перец душистый горошек – 12 шт.
  • Чеснок – 12 зубчиков.
  • Лист лавровый – 6 шт.
  • Сельдерей – 6 веток.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки маринованного болгарского перца с маслом на зиму стерилизуем банки. На дно укладываем зубчики чеснока и зелень сельдерея.

Болгарский перец на зиму

Шаг 2. Дальше готовим маринад. Кипятим воду с солью, сахаром. После отправляем сюда специи, выливаем растительное масло и уксус.

Болгарский перец на зиму

Шаг 3. Болгарский перец промываем, очищаем от семенной коробки. Овощи режем аккуратными лепестками.

Болгарский перец на зиму

Шаг 4. Выкладываем овощи в кипящий маринад. Варим около 10 минут.

Болгарский перец на зиму

Шаг 5. Перец плотно раскладываем по стерилизованным банкам.

Болгарский перец на зиму

Шаг 6. Заливаем их маринадом с растительным маслом.

Болгарский перец на зиму

Шаг 7. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Болгарский перец на зиму

Шаг 8. Маринованный болгарский перец с маслом на зиму готов. Можно уносить на хранение.

Болгарский перец на зиму

Салат из болгарского перца и огурца на зиму

Салат из болгарского перца и огурца на зиму – это вкусная и несложная в исполнении идея для длительного хранения. Такое угощение выйдет интересным по вкусу и невероятно аппетитным. Подавайте к столу в качестве холодной закуски, а для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4,5 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 0,6 кг.
  • Огурец – 4 кг.
  • Лук репчатый – 1 кг.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Соль – 4 ст.л.
  • Лист лавровый – 5 шт.

Для маринада:

  • Сахар – 1 ст.
  • Масло растительное – 0,5 ст.
  • Уксус 9% – 100 мл.
  • Перец молотый сладкий – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки салата из болгарского перца и огурца на зиму хорошо промываем огурцы и очищаем их от кожуры.

Болгарский перец на зиму

Шаг 2. Очищенные овощи режем тонкими кружками.

Болгарский перец на зиму

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и режем полукольцами.

Болгарский перец на зиму

Шаг 4. Болгарский перец очищаем от семян и плодоножек. Овощи режем тонкой соломкой, отправляем к огурцам.

Болгарский перец на зиму

Шаг 5. Складываем овощи в большую посуду. Дополняем их измельченным чесноком, солью, сахаром, растительным маслом и уксусом.

Болгарский перец на зиму

Шаг 6. Перемешиваем и оставляем на один час для выделения сока.

Болгарский перец на зиму

Шаг 7. Раскладываем салат по стерилизованным банкам. Ставим в большую кастрюлю с кипящей водой, на дно стелем полотенце. Стерилизуем после закипания 15 минут пол-литровые банки, 20 минут – литровые. После закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Болгарский перец на зиму

Шаг 8. Салат из болгарского перца и огурца на зиму готов. Можно уносить на хранение!

Болгарский перец на зиму

Лечо из болгарского перца на зиму с морковью, помидорами и луком

Лечо из болгарского перца на зиму с морковью, помидорами и луком приятно удивит вас своим насыщенным вкусом и ярким видом. Такое угощение можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 0,5 кг.
  • Помидоры – 1,5 кг.
  • Морковь – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 0,5 кг.
  • Сахар – 100 гр.
  • Соль – 50 гр.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Соус томатный – 250 мл.
  • Уксус 9% – 6 ст.л.
  • Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для заготовки лечо из болгарского перца на зиму с морковью, помидорами и луком.

Болгарский перец на зиму

Шаг 2. Промываем помидоры и делаем на них крестообразные надрезы.

Болгарский перец на зиму

Шаг 3. Заливаем помидоры кипятком. Ошпариваем их.

Болгарский перец на зиму

Шаг 4. Охлаждаем плоды и снимаем кожуру. Дальше режем небольшими кусочками.

Болгарский перец на зиму

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его.

Болгарский перец на зиму

Шаг 6. Болгарский перец очищаем от семян и плодоножек. После овощи режем на небольшие кусочки.

Болгарский перец на зиму

Шаг 7. Тонкими небольшими ломтиками нарезаем очищенную морковь.

Болгарский перец на зиму

Шаг 8. В глубокой кастрюле соединяем болгарский перец и помидоры. Выливаем томатный соус и перемешиваем содержимое. Ставим на плиту и томим около 25 минут. В процессе постоянно помешиваем массу.

Болгарский перец на зиму

Шаг 9. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Томим здесь до мягкости лук с морковью.

Болгарский перец на зиму

Шаг 10. Перекладываем обжаренные овощи в общую кастрюлю. Сюда же отправляем измельченный чеснок. Выливаем уксус, остатки растительного масла. Перемешиваем и томим еще 20 минут.

Болгарский перец на зиму

Шаг 11. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. После закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Болгарский перец на зиму

Шаг 12. Лечо из болгарского перца на зиму с морковью, помидорами и луком готово. Уносите на хранение.

Болгарский перец на зиму

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