Болгарское гражданство для детей

Как ребёнок может стать гражданином Болгарии: отзывы

Гражданином Болгарии по происхождению может являться тот человек, у которого болгарским подданным являлся хотя бы один из родителей. Право крови на территории этой страны действует в обязательном порядке. Гражданство можно определить, основываясь на происхождение родителей. Место рождения ребёнка при этом не имеет никакого значения.

Однако Болгария является той страной, в которой гражданство можно получить и по месту рождения, но только в определённой ситуации, например, когда другого подданства у новоиспечённого гражданина попросту нет либо оно неизвестно. Аналогично образом ребёнок может стать гражданином страны через натурализацию. Проживать на территории Болгарии ему придётся от пяти лет. Дополнительными требованиями являются отсутствие судимости и достижение совершеннолетнего возраста, а также постоянный доход и знание болгарского языка, который вполне можно изучить за этот срок.

В процессе натурализации от прежнего гражданства придётся отказаться, однако и из этого правила есть определённые исключения. Речь идёт о:

болгарском происхождении иностранца;

усыновлении болгарскими гражданами;

браке с подданным болгарского государства;

гражданстве страны, с которой Болгария заключила соглашение о возможности наличия двойного гражданства.

Дети, не достигшие 14 лет, принимают гражданство этой страны вместе со своими родителями. До 18 лет дополнительно нужно предоставить письменное разрешение от своего лица. Если болгарские граждане усыновляют иностранного ребёнка, то это не наделяет его гражданством в автоматическом режиме, он может получить его только при подаче соответствующего заявления.

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Какие документы потребуются для оформления болгарского гражданства ребёнку

Перечень необходимых бумаг будет варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. В качестве примера можно рассмотреть оформление гражданства родителями, проживающими за рубежом, к примеру, на территории РФ. В первую очередь, необходимо составить соответствующее заявление по образцу на болгарском языке. Если ребёнок не достиг возраст 14 лет, то этот документ оформляется родителями или опекунами. С 14 до 18 лет сделать это можно самостоятельно, но при наличии согласия всё тех же родителей или опекунов. Дополнительно придётся приготовить копию свидетельства о рождении, заверенную и переведённую на болгарский язык, документ о гражданстве хотя бы одного из родителей, свидетельство об изменении имени и автобиографию. Потребуется также фотография паспортного формата в количестве 1 шт. и копия того документа, что может удостоверить личность заявителя.

В обязательном порядке уплачивается государственная пошлина. Если перечисленные документы были выданы за пределами Болгарии, то их важно перевести на болгарский язык и нотариально заверить.