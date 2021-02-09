Большая часть объектов из новой редакции ФЦП уже строятся — власти РФ

Практически все объекты, которые заложены в новую редакцию ФЦП развития Крыма и Севастополя, уже находятся в стадии строительства, передает Крыминформ, ссылаясь на зампредседателя правительства Марата Хуснуллина.

Власти РФ продлили ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2025 года В ближайшие пять лет в рамках программы планируется построить 554 объекта. При этом, 489 объектов уже находятся в стадии строительства.

«Сумма порядка 593 млрд, что позволит комплексно решить все основные вопросы, имеющиеся сегодня в Крыму», – подчеркнул Хуснуллин.