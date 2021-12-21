Большая Ялта готовится к снегопаду

Коммунальщики Ялты заготовили 700 тонн посыпочного материала для обработки дорог. Об этом рассказала Янина Павленко, глава горадминистрации, в своем Telegram-канале.

Эксперт КФУ назвал самые распространённые травмы в гололёд «Форос уже заметает, в Ялте пока сухо, но все может измениться в любой момент. В муниципальном учреждении «ДЭУ» заготовлено 700 тонн посыпочного материала, свои запасы сделали и управляющие компании. На расчистку улиц в течение получаса готовы выйти восемь спецавтомобилей, трассу и другие республиканские дороги чистит «Крымавтодор». При сложной ситуации обратимся за помощью к сторонним организациям», — рассказала Павленко.

Она обратилась к жителям и гостям Ялты с просьбой не парковать транспорт на узких улицах, ведь это помешает проезду дорожной техники.