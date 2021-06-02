Большая Севастопольская тропа вынуждена бороться с колючей проволокой?

Фото: ForPost

Участок рядом с 30-й батареей Александера, который считался Большой Севастопольской тропой, стал совсем не похож на туристический маршрут – он сужается до тропинки и проходит почти вплотную к забору с колючей проволокой. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на читателя.

«Новый собственник прилегающего к забору участка повесил на уровне лица человека колючую проволоку. Теперь одно неверное движение туриста, протискивающегося в этом месте по БСТ, приведёт к глубоким ранам лица или увечьям. Особенно стало опасно ходить там в темноте или в сумерках», — написал читатель.

Как уточняет ForPost, участок ушёл в частные руки при Украине. Весной 2021 года вокруг появился забор из сетки рабицы, за ним оказалась и часть Большой Севастопольской тропы, а для прохода или проезда велосипедистов остался узкий тоннель между двумя оградами.

О популярности маршрута может свидетельствовать, что старая тропка за забором уже почти заросла, а новая – в коридоре между заборами – выглядит вполне убедительно.

При этом, директор Центра развития туризма Валерия Бровцына сообщила, что тропку между заборов считают Большой Севастопольской тропой ошибочно. Настоящая идёт чуть в стороне, а эту люди выбирали потому, что она выглядела более натоптанной. В Центре пообещали в ближайшее время установить шесть новых указателей, которые не позволят людям свернуть с верной дороги.

А вот в Балаклаве действительно часть велосипедного маршрута БСТ оказалась в границах частного участка. Сейчас уже проработаны корректировки маршрута, идёт работа по внесению новых данных и установка новых табличек.