Больше чем просто котлеты: рецепт сытного обеда из цукини и сыра

Сколько блюд вы знаете из цукини или кабачков? Наверное, немало. Мы подготовили еще один интересный рецепт в вашу копилку.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В сезон цукини или кабачков мы часто готовим разнообразные овощные рагу, запеканки или икру. Да пробовали ли вы котлеты из цукини? Прекрасно дополнит вкус блюд начинка из творога, который так аппетитно вытекает после жарки.

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Рецепт котлет из цукини и сыра

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 600 граммов цукини или кабачков;

– 150 граммов твердого сыра;

– 50 граммов сыра кубиками;

– 3 столовые ложки сухарей для панировки;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Цукини тщательно промываем и отрезаем хвостики. Натираем на терке и даем настояться 10 – 15 минут.

Отжимаем воду и добавляем все ингредиенты: натертый сыр, панировочные сухари. Добавляем внутрь кубики творога и закрываем котлеты.

Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем котлеты по 7 – 8 минут с каждой стороны.

Подаем котлеты из цукини и творога с любимым соусом или сметаной.

Приятного аппетита!

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