Рецепты Больше не будете покупать напитки из магазина: вода с лимоном и мятой – рецепт на каждый день По Admin - 7 июля, 2023 0 51 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Вода с мятой и лимоном – это отличный и освежающий напиток. В сочетании со льдом он идеально подходит для жарких дней. Рецепт очень прост, вам понадобится только кувшин, вода, несколько листочков мяты и ломтики лимона. Семейные посиделки или дружеские вечеринки – этот напиток будет уместен всегда. Не упустите Курятина vs свинина: как сделать здоровый выбор для питания Рецепт воды с лимоном и мятой Время: 10 минут Порций: 4 Так освежает / Фото unsplash Ингредиенты: – 200 миллилитров кипяченой воды; – 800 миллилитров холодной минеральной воды; – пол лимона; – несколько веточек мяты. Приготовление: Веточки мяты и лимон помойте. С веточек мяты оборвите листья, лимон нарежьте на ломтики. В подготовленный, чистый кувшин выложите мяту и лимон. Залейте кипяченой, горячей водой. Затем добавьте холодную минеральную воду. Перемешайте и отставьте примерно на час, чтобы вода прошла через мяту и лимон. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Удовольствие не для всех: сколько стоит самый дорогой пирог в миреВсе за 10 минут: салаты с рукколой – лучшие рецептыДесерт с нектаринами в бокале – смотрится роскошно, съедается быстроПока не завершился сезон: 5 летних блюд из клубники – это будет так вкусноВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню матери