Рецепты Больше не будете покупать подделки: как отличить вино натуральное от порошкового По Admin - 13 августа, 2023 0 45 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Вино – любимый напиток миллионов людей, которые ценят изысканный вкус, аромат и воздушность. Его часто подают к праздничному столу или повседневному ужину. Как не попасть в ловушку и не приобрести поддельный напиток – рассказываем в материале. ПИТАНИЕ История вина так же древняя, как и мир. Впервые добились значительных успехов в виноделии египтяне, которые передали свой опыт грекам, а те в свою очередь римлянам, что и распространили его дальше по миру. Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина С развитием современных технологий стали возникать порошковые аналоги, которые не могут передать тот естественный изыск напитка. Как отличить вино по натуральности от подделки, чтобы не испортить праздник и общее впечатление от напитка – рассказываем дальше. Как отличить вино натуральное от порошкового. Натуральное вино содержит множество полезных веществ и микроэлементов, имеет такую же кислотность, как у желудочного сока, способствует улучшению пищеварения. Эфирные масла снижают давление и оказывают благоприятное воздействие на нервную систему, а дубильные вещества нормализуют деятельность желудка. Порошковое вино состоит из обыкновенной воды, этилового спирта, лимонной кислоты, дрожжей и разнообразных красителей. Первый признак такой подделки – низкая цена продукта. Чтобы обезопасить себя от покупки фальсификата, покупайте вино в специализированных или фирменных магазинах. Качественные марочные вина имеют темную тару для защиты от солнечных лучей. На этикетке должна содержаться вся информация о продукте. А именно страна-производитель, завод, состав вина, содержание спирта, сахара и других ингредиентов, а также надпись «натуральное вино». Строка «специальный продукт» означает, что вино сделано из концентрата. Слишком яркий цвет и сильный аромат, которых можно достичь только с помощью искусственных красителей и ароматизаторов, также являются свидетельствами подделки. У настоящего вина осадок не может полностью отсутствовать. У натурального продукта он быстро осядет, а в порошковом продукте он будет долго оседать. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт булки с вишней и шоколадом, который приготовит даже начинающийАппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощамиЧто приготовить на Маковея – рецепты на Медовый СпасСвекольный, медовый или хлебный. Как приготовить квасЭтого вы точно не знали: как засушить яблоки на зиму