Рецепты Больше не покупаем в магазине – рецепт домашнего твердого сыра из молока По Admin - 11 мая, 2023 0 42 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Издавна наши бабушки готовили все своими руками: колбасы, сметану, варили сыры. Почему бы и нам не попробовать приготовить домашний твердый сыр, ведь он намного вкуснее магазинного. Домашний сыр по этому рецепту отлично подойдет к бутербродам, на нарезку к столу, но плавиться он не будет. Учтите это при дальнейшем использовании в других блюдах. Читайте также Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски Дополнительно можно увеличить или уменьшить количество соли, использовать любимые сухие специи, чтобы завершить вкус продукта. Рецепт сыра Время: 20 минут (2 – 3 часа в стабилизацию) Порции: 300 – 400 граммов Ингредиенты: – 1 литр молока; – 3 куриных яйца; – 200 граммов сметаны; – 1 – 2 чайные ложки соли. Приготовление: Молоко переливаем в кастрюлю, добавляем соль. Молоко ставим на огонь и даем закипеть. Смешиваем сметану и яйца, и опрокидываем в молоко. Вымешиваем все вместе. Ставим на газ, варим около 6 – 8 минут, пока не станет сыр отделяться от сыворотки. Провариваем еще 2 – 3 минуты. Складываем марлю в два слоя, и выкладываем на дуршлаг. Переливаем, отцеживаем жидкость. Творожную массу кладем в удобную форму, сверху ставим вес. Так оставляем на 4 – 5 часов. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Украинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовкеДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиковЛучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню материСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеля